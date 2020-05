Libia, Marsiglia (Federpetroli Italia): Vicinanza all'ambasciatore Buccino

di lcr

Torino (Italia), 8 mag. (LaPresse) - "Questa notte sono stato informato della notizia dell'attacco e in tarda nottata è stato difficile verificare la situazione" in Libia. Così il Presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia.

"FederPetroli Italia è vicino all'Ambasciatore Buccino Grimaldi ed il sottoscritto in particolare", aggiunge.

"Buccino Grimaldi conosce la Libia visto che è stato già in missione diplomatica nel paese prima dell'Amb. Perrone (oggi in Iran). Il momento è delicato e la mia prima preoccupazione e stata di sincerarmi dell'effettiva incolumità delle persone.

E' una guerra che non si ferma ne' per i Ramadan, ne' per le missioni diplomatiche. Non riteniamo sia stata un'offensiva all'Italia o alla Turchia, visto la vicinanza delle sedi di ambasciata. Un puro caso di vicinanza in prossimità dell'attacco", sottolinea Marsiglia.

