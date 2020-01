Libia, Al-Sarraj e Haftar saranno alla conferenza di Berlino

Il premier libico Fayez Al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar parteciperanno alla conferenza di Berlino in programma domani (domenica). Lo conferma il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Non è ancora chiaro se siederanno anche al tavolo dei negoziati. "Per quanto mi riguarda, possono anche esporre le loro idee sulla Libia uno dopo l'altro. Ma sono parte della conferenza", ha rimarcato Maas.

