Libia, Lavrov: Mosca verso riapertura ambasciata

di lcl

Milano, 3 lug. (LaPresse) - Mosca riaprirà la sua ambasciata in Libia, che avrà per ora sede in Tunisia. Lo ha riferito il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, citato dall'agenzia russa Interfax.

