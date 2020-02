Libia, Haftar elogia governo italiano per impegno in risoluzione crisi

di lcl

Milano, 13 feb. (LaPresse) - Il comandante dell'Esercito nazionale libico Khalifa Haftar ha elogiato il governo italiano per gli sforzi fatti nella risoluzione della crisi libica. Lo ha riferito il Comando generale dell'Esercito nazionale libico in un comunicato, al termine dell'incontro tra Haftar e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Durante l'incontro è stato discusso della messa in sicurezza dei confini marittimi e di come prevenire l'infiltrazione dei gruppi criminali e terroristici via mare", si legge nella nota del Comando generale.

