Libia, governo Tripoli respinge iniziativa tregua egiziana

di abf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - Il portavoce dell'esercito libico Mohammed Gununu ha commentato duramente l'iniziativa del Cairo proposta dal presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi, spiegando che il governo di accordo nazionale libico "non ha tempo per guardare l'assurdità di Khalifa Haftar in TV". Lo riporta il portale Libya Observer "Non abbiamo iniziato questa guerra, ma vedremo la data e il luogo per la sua fine", ha detto Gununu ha detto dopo la conferenza stampa congiunta di Sisi con Haftar e Aqila Saleh.

Il portavoce ha anche annunciato il lancio dell'operazione "Doroob Al-Nasser" (Percorsi della Vittoria) per liberare Sirte e Jufra dalle forze del generale Haftar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata