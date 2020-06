Libia, Gna: Comitato per seguire ritorno aziende italiane

di lcl

Milano, 27 giu. (LaPresse) - "A livello bilaterale è stata decisa la formazione di una commissione per seguire il ritorno delle aziende italiane in Libia e la continuazione del contributo italiano allo sminamento del territorio libico". E' quanto si legge in una nota diffusa dal Governo di accordo nazionale libico al termine dell'incontro tra il leader Fayez al-Sarraj e il premier italiano Giuseppe Conte.

