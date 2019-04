Libia, già 121 morti e 561 feriti nella battaglia di Tripoli

Almeno 121 persone sono state uccise e altre 561 feriti dall'inizio di un'offensiva, il 4 aprile, da parte del maresciallo Khalifa Haftar contro Tripoli. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'ufficio dell'organizzazione in Libia, ha condannato anche sul suo account Twitter, "i ripetuti attacchi contro lo staff medico" e le ambulanze a Tripoli.

Intanto, gli scontri continuano e nessuna delle due parti sembra intenzionata a cedere o ad accettare una tregua. La controffensiva di Al Serraj sembra aver messo in difficoltà Haftar che avrebbe chiesto aiuti militari a Mosca.

L'Italia ha invitato a Roma, per affrontare la crisi, il ministro del Qatar (alleato di Tripoli) Al Thani che è in arrivo in Italia e, domani, Conte vedrà il vice di Al Serraj, Ahmed Maitig.

Paolo Gentiloni - "Le conseguenze sono innanzitutto sulla sicurezza: è chiaro che la Libia nel caos significa anche un pericolo di infiltrazioni dalla frontiera con la Tunisia di gruppi qaedisti e in particolare di Ansar al-sharia. Poi ci sono i contraccolpi economici, per l'importanza che ha la Libia per l'Eni e per l'approvvigionamento energetico. Ed è evidente che una ripresa anche limitata di flussi migratori, dovuti al caos e alla non operatività della guardia costiera, renderebbe impossibile questa linea propagandistica e meschina della chiusura dei porti per chi fugge da una guerra". Così, in un'intervista a La Stampa, il presidente del Pd, Paolo Gentiloni. L'ex premier (ed ex ministro degli Esteri) parla del suo successore, Giuseppe Conte: "Paghiamo sul dossier per noi più importante un isolamento internazionale senza precedenti. Non ho capito se abbiamo degli amici e se li abbiamo chi siano. Trump? Putin? Al Sisi? L'unica cosa chiara è che l'atteggiamento verso la Russia, sul Venezuela, il rapporto con la Cina, i bisticci con gli europei hanno trasformato l'Italia in un Paese debole, arrogante e inaffidabile".

"Purtroppo il prezzo rischiamo di pagarlo in Libia dove ovviamente avremmo bisogno di coinvolgere gli Usa e di lavorare con la Ue, Germania in testa: per gestire sia i rapporti con chi promuove la guerra per procura in Libia e sia per comporre gli interessi talvolta divergenti di Italia e Francia", sottolinea ancora Gentiloni.

