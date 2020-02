Libia, Erdogan: Turchia sosterrà governo legittimo a Tripoli

di mrc/vln

Milano, 19 feb. (LaPresse) - "La Turchia sosterrà il governo legittimo della Libia a Tripoli e il suo controllo in tutto il paese". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la riunione del suo gruppo parlamentare (l'Akp) ad Ankara, in merito al conflitto in atto nel paese tra il premier del governo di unità nazionale di, Fayez al-Haftar, e il generale Khalifa Haftar. Lo riporta l'agenzia di stampa Anadolu.

