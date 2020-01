Libia, Erdogan: Truppe in partenza, sosteniamo Serraj e scopo è cessate fuoco

di dab

Roma, 5 gen. (LaPresse) - "L'obiettivo è far sopravvivere il governo legittimo". Lo dice il presidente della Turchia, Recep Erdogan, in un'intervista televisiva, annunciando che i soldati turchi "stanno partendo proprio adesso" per raggiungere la Libia e aiutare l'esecutivo di Fayez Al Serraj. "Lo scopo è ottenere il cessate il fuoco, non di combattere" contro le truppe del generale Khalifa Haftar, sottolinea il leader di Ankara. Aggiungendo che il suo Paese vuole "sostenere il governo legittimo e prevenire tragedie umane".

