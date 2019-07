Libia, domani riunione d'emergenza Consiglio sicurezza Onu

di vln

New York (New York, Usa), 3 lug. (LaPresse/AFP) - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà domani per una sessione d'urgenza sulla Libia dopo il raid contro un centro di detenzione vicino Tripoli. LO riferiscono fonti diplomatiche spiegando che la riunione si terrà a porte chiuse

