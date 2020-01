Libia, Di Maio: Italia disponibile a ospitare prossimi incontri

di mad

Milano, 19 gen. (LaPresse) - "Oggi noi qui abbiamo tre obiettivi: un cessate il fuoco che diventi permanete, rafforzare l'embargo sulle armi e avviare un processo politico che vada avanti. Siamo pronti come Italia a ospitare i prossimi incontri per cementare il processo politico". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Berlino per il vertice sulla Libia.

