Libia, Di Maio: Ipotesi di militari sul terreno non esiste

di scp

Torino, 14 mag. (LaPresse) - "L'ipotesi boots on the ground", cioè militare, in Libia, "non esiste". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in commissioni Esteri congiunte di Camera e Senato sulla Libia. "Le cinquecento unità" della missione Irini "non significano 500 militari sul terreno".

