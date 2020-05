Libia, Conte a Serraj: Missione Ue Irini impariziale e neutrale

di lcl

Milano, 30 mag. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha assicurato al premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Serraj, che la missione europea Irini per l'embargo delle armi in Libia è condotta in modo "imparziale e neutrale". Lo riporta il Gna in una nota pubblicata al termine del colloquio telefonico tra Conte e Serraj. Il premier libico, da parte sua, ha ribadito la necessità che l'operazione sia integrata tra terra, aria e mare "per essere efficace".

