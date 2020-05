Libia, Conte a Serraj: Ingresso armi è minaccia per la sicurezza

di lcl

Milano, 30 mag. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un colloquio telefonico avuto con il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Serraj, ha espresso preoccupazione per il continuo arrivo di armi in Libia. Lo ha riferito il Gna in una nota. "E' un escalation che contribuisce a provocare il conflitto e prolunga la sofferenza del popolo libico, è un pericolo per i vicini della Libia e per la sicurezza europea", ha detto Conte sottolineando la necessità di tornare sulla strada della soluzione politica del conflitto.

