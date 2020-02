Libia, Borrell: Tutte parti in causa rispettino la tregua

di mad

Milano, 19 feb. (LaPresse) - "L'escalation di violenza a Tripoli, compresi gli attacchi di martedì nel porto, sta causando ulteriori sofferenze umane e vittime civili. Ciò deve cessare con urgenza. Tutte le parti devono rispettare pienamente la tregua concordata, astenersi da qualsiasi ulteriore azione militare e impegnarsi nuovamente in un dialogo politico per una soluzione alla crisi in Libia". Così in una nota l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell.

