Libia, Borrell: Sanzioni Ue per 2 persone e 3 entità

di lcl

Milano, 21 set. (LaPresse) - Oggi "sono stati adottati due nuovi inserimenti" nella lista nera delle sanzioni Ue, si tratta di "2 persone per la violazione dei diritti umani in Libia e di 3 entità coinvolte nella violazione dell'embargo sulle armi dell'Onu". Lo ha reso noto l'Alto rappresentate Ue Josep Borrell in conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri. "C'è anche un accordo per la cancellazione dalla lista di due persone", tra cui Aguila Saleh, il presidente della Parlamento di Tobruk che ha concordato il cessate il fuoco con il premier libico del Governo di accordo nazionale Fayez al-Sarraj.

