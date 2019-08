Libia, attacco ad aeroporto Mitiga mentre stavano atterrando voli civili

di scp

Tripoli (Libia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - I voli sono stati temporaneamente sospesi nell'unico aeroporto funzionante della capitale libica, quello di Mitiga, dopo essere stato colpito da un razzo mentre due voli civili stavano atterrando. Lo hanno detto le autorità aeroportuali. "I voli sono sospesi fino a nuovo avviso a causa del lancio di un razzo", ha affermato l'aeroporto di Mitiga sulla sua pagina Facebook. Dopo una pausa di diverse ore i voli sono ripresi verso mezzogiorno, le autorità aeroportuali hanno annunciato in un post successivo. Le autorità hanno affermato che un razzo ha colpito proprio mentre stavano atterrando due voli: un volo Buraq Air da Istanbul e un volo Libyan Airlines in arrivo da Medina, in Arabia Saudita, che trasportava oltre 200 passeggeri, compresi i pellegrini di ritorno dalla Mecca.

