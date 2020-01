Libia, approvata dichiarazione finale di Berlino

I partecipanti alla Conferenza di Berlino hanno approvato la dichiarazione finale sulla Libia. Lo si apprende da fonti diplomatiche, secondo cui non ci sarebbero modifiche sostanziali alla bozza circolata nelle ultime ore. Sul documento – che prevede, tra l'altro, il cessate fuoco permanente, un embargo sulle armi e un processo politico per arrivare a un governo unico – mancano tuttavia le firme del premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al-Serraj, e del generale Khalifa Haftar.

È saltata anche la conferenza stampa congiunta. A chiudere la conferenza la cancelliera tedesca Angela Merkel e il segretario delle Nazioni Unite António Guterres. "Al-Sarraj e Haftar si sono resi disponibili per un secondo passo, per creare un comitato militare. Ci hanno dato dei nomi per il prossimo incontro, che sarà la base per garantire un cessate il fuoco permanente", ha dichiarato Merkel. "Tutti si sono impegnati a ritirarsi dalle interferenze nell'interesse libico. Non c'è una soluzione militare al conflitto libico, l'hanno detto a più riprese tutti i partecipanti", ha aggiunto Guterres.

Alla conferenza erano presenti anche il premier, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I due leader libici Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar "non sedevano al tavolo, ma confidiamo che si impegnino anche loro al cessate il fuoco. Abbiamo fatto significativi passi in avanti. Tutti abbiamo lavorato intensamente per arrivare a questa convergenza su 55 punti", ha puntualizzato Conte. "La prossima riunione sulla Libia potrebbe tenersi a Roma", ha invece sottolineato Di Maio.

