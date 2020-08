Libano, Trump ipotizza attacco causato da bomba

Donald Trump afferma che secondo quanto appreso da fonti della Difesa statunitense le terribili esplosioni avvenute a Beirut, in Libano, potrebbero esser state causate da causato da una bomba. Il presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca ha detto di aver incontrato alcuni generali secondo i quali si sarebbe trattato di un'esplosione indotta, di "un attacco, provocato da un qualche tipo di bomba". I funzionari libanesi affermano di non aver determinato la causa dell'esplosione, che ha distrutto gran parte di un porto e danneggiato edifici in tutta la capitale, causando almeno 78 morti e oltre 4000 feriti. "Abbiamo un ottimo rapporto con il popolo libanese e saremo lì per aiutare. Sembra un terribile attacco", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.



