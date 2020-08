Libano, Trump insiste: Nessuno sa causa esplosioni Beirut, forse un attacco

di scp

Washington (Usa), 6 ago. (LaPresse/AP) - Il presidente americano Donald Trump continua a suggerire che la massiccia esplosione che ha ucciso almeno 135 persone al porto di Beirut possa essere stato un attacco deliberato, anche il Libano e il segretario alla Difesa Mark Esper hanno dichiarato che si ritiene che si sia trattato di un incidente. "Qualunque cosa sia successa, è terribile, ma non sanno davvero cosa sia", ha insistito Trump, "nessuno lo sa ancora". "Come puoi chiamarlo incidente se qualcuno ha lasciato alcuni terribili dispositivi di tipo esplosivo e cose in giro? Forse è stato quello. Forse è stato un attacco", ha detto Trump ai giornalisti durante un briefing alla Casa Bianca, "credo che nessuno possa dirlo adesso".

