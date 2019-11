Libano, riunione Parlamento rinviata a tempo indefinito per le proteste

di scp

Beirut (Libano), 19 nov. (LaPresse/AFP) - Il parlamento libanese, assediato dai manifestanti, ha rinviato a tempo indefinito la seduta prevista per oggi. "La sessione è stata rinviata a una data da stabilire in seguito", ha detto il funzionario parlamentare Adnane Daher, leggendo una dichiarazione davanti alle telecamere, citando "condizioni eccezionali, in particolare condizioni di sicurezza".

