Libano, presidente chiede interventi rapidi contro proteste

di scp

Milano, 18 gen. (LaPresse) - Il presidente libanese Michel Aoun ha chiesto ai ministri della Difesa e degli Interni di intervenire rapidamente per garantire la sicurezza nel centro di Beirut, dove da ore sono in corso tafferugli. Lo si legge in una nota della presidenza.

