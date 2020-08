Libano, Onu rinnova missione Unifil per un altro anno

di abf

Roma, 29 ago. (LaPresse) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità una risoluzione per rinnovare il mandato della forza di mantenimento della pace in Libano (Unifil) per un altro anno, fino al 31 agosto 2021.

Nella risoluzione di quest'anno sono stati apportati pochi cambiamenti evidenti. Tuttavia, il numero massimo di truppe è stato ridotto da 15mila a 13mila.

