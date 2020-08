Libano, Onu: Disponibili ad avviare indagine internazionale su esplosione Beirut

di scp

Beirut (Libano), 7 ago. (LaPresse/AP) - Le Nazioni Unite prenderebbero in considerazione la richiesta di avviare un'indagine internazionale sull'esplosione che ha devastato Beirut, ma non hanno ricevuto tale richiesta dal governo libanese. "Siamo certamente disposti ad aiutare le autorità libanesi, comunque decidano", ha detto il vice portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq. Circa 50 personalità libanesi della società civile e di gruppi di attivisti hanno inviato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres chiedendo al Consiglio di sicurezza di istituire una commissione internazionale per indagare sulle cause del disastro e un fondo fiduciario per condurre un'indagine dettagliata dei danni, fornire aiuti alle vittime e supervisionare la ricostruzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata