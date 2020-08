Libano, omicidio Hariri: Nessuna prova di coinvolgimento Hezbollah

di lcl

Leidschendam (Olanda), 18 ago. (LaPresse/AP) - Il Tribunale speciale per il Libano, con sede in Olanda, ha stabilito che "non ci sono prove" del coinvolgimento di Hezbollah o della Siria nell'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri, avvenuto nel 2005.

