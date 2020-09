Libano, Di Maio: Presenza Italia fondamentale per sicurezza regione

di ect

Milano, 2 set. (LaPresse) - "Abbiamo una presenza fondamentale in Libano per la sicurezza della regione con i nostro militari in missione Onu. Rappresentano un presidio securitario, ma non solo. Siamo presenti da tanto tempo con i nostri militari, che hanno un rapporto unico con le comunità. La nostra linea è quella di aiutare il Libano e di incoraggiare riforme per contrastare la corruzione". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Radio anch'io su Radio Rai1.

