Liban, Giuseppe Conte: Intervention immédiate avec une opération humanitaire, aux côtés du pays

di red/ect

Rome, 8 septembre (LaPresse) – "Ma visite ici à Beyrouth vise à confirmer l'amitié historique de l'Italie et sa proximité avec le Liban, surtout en ce moment national difficile, après la tragique explosion du 4 août. J'exprime les sincères condoléances du gouvernement italien et de toute la communauté nationale à tout le peuple libanais". C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, dans un point de presse à l'issue de la rencontre avec le président libanais Michel Aoun. "Il existe une tradition ancienne de relations et de liens intenses entre nos pays, renforcée par l'intense coopération de ces dernières années. C'est un lien qui est devenu encore plus fort dans cette phase d'urgence et de reconstruction. Nous sommes intervenus immédiatement avec notre protection civile, notre aide sanitaire et humanitaire. Nous avons immédiatement mis en place une opération humanitaire qui a amené à Beyrouth un hôpital de campagne, que je vais visiter aujourd'hui, avec des capacités avancées, y compris des postes de soins intensifs. Nous avons immédiatement déployé le génie militaire pour aider les forces libanaises à enlever les décombres".

