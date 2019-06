La Sea Watch ha attraccato a Lampedusa. Arrestata Capitan Carola. Sbarcati i 40 migranti

La comandante, informata dell'accordo raggiunto a livello europeo, ha deciso di entrare in porto e di raggiungere la banchina. E' stata fermata e portata via dagli uomini della Guardia di Finanza. La nave è stata sequestrata e riportata al largo

All' 1 e 50 della notte tra venerdì e sabato, Capitan Carola Rackete ha deciso che ne aveva abbastanza. Così, con mano ferma, ha guidato Sea Watch 3 fino alla banchina principale del porto di Lampedusa e ha attraccato con eleganza. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha tentato per due volte di impedirle l'avvicinamento al molo ma ha rischiato di finire schiacciata tra la Sea Watch e la struttura portuale. Il comandante ha desistito e la Sea Watch 3, con i suoi 40 migranti si è definitivamente assicurata al molo.

BASTA.



Dopo 16 giorni dal soccorso, #SeaWatch3 entra in porto. pic.twitter.com/m8hBrEiAKP — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 28 giugno 2019

Subito dopo Carola Rackete è apparsa sul ponte e dalla banchina è partito un applauso. C'era molta gente: dal medico di Lampedusa (ora parlamentare europeo del Pd) Pietro Bartolo, al parroco don Carmelo e ai tanti giovani che, in queste notti hanno bivaccato davanti alla Chiesa di San Gerlando a Lampedusa cantando e pregando per la Sea Watch 3 e la sua gente. Poi, i finanzieri sono saliti a bordo e sono scesi portando con sé Carola Rackete in stato di arresto. Sembra che il reato ipotizzato sia"resistenza a nave da guerra" che comporta una pena dai 3 ai 10 anni.

All'alba i migranti sono stati sbarcati e la nave è stata riportata al largo e messa sotto sequestro.

"La comandante Carola non aveva altra scelta - dice la portavoce di Sea Watch ItaliaGiorgia Linardi - da 36 ore aveva dichiarato lo stato di necessità che le autorità italiane avevano ignorato". "E' stata una scelta disperata - spiegano i legali della ong tedesca Alessandro Gamberini e Leonardo Marino - per una situazione che era diventata disperata. Non sappiamo se ora la capitana Carola rischia l'arresto, dipenderà da come è stata effettuata la manovra di avvicinamento e di attracco".

A bordo della Sea Watch 3 ci sono da ieri cinque parlamentari italiani: Matteo Orfini, Graziano Delrio e Davide Faraone del Pd. Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Riccardo Magi di +Europa, Quelli che, secondo un tweet di Salvini (poi smentito) andrebbero "arrestati". Delrio ha spiegato che già ieri la comandante aveva deciso di entrare in porto e attraccare. Ma le è stato consigliato di attendere l'esito della trattativa europea sulla redistribuzione dei migranti. Ieri pomeriggio è arrivata la notizia (confermata dal tweet del ministro degli Esteri, Moavero) che l'intesa era stata raggiunta e che Francia, Germania, Finlandia, Lussemburgo e Portogallo erano pronte a fare il loro dovere e prendersi carico dei 40 migranti. Dopo diverse ore, però, la Sea Watch 3 non ha ricevuto nessuna autorizzazione a entrare in porto. E Capitan Carola Rackete ha deciso di rompere gli indugi "per motivi di necessità".

Salvini - "Stanotte comportamento criminale della comandante (tedesca) della nave pirata (olandese) che ha tentato di schiacciare contro la banchina del porto di Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza, con l'equipaggio a bordo, mettendo a rischio la vita degli agenti. Delinquenti! Io sto con le Forze dell'Ordine, io sto con la Legge, io sto con l'Italia". Così Matteo Salvini su Facebook.

E poi: "Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che poche ore fa hanno rischiato la vita per la scelta criminale della SeaWatch. Da giorni stanno difendendo la legalità e i confini italiani, costretti agli straordinari da una nave pirata e da alcuni parlamentari di sinistra (tra cui un ex ministro) che anziché stare con le Forze dell'Ordine e con l'Italia hanno scelto di schierarsi con una ong tedesca che ha schiacciato una motovedetta delle Fiamme Gialle. I nostri finanzieri erano in grave difficoltà ma i parlamentari di sinistra applaudivano la capitana della Sea Watch".

Conte - "Non voglio sostituirmi alla magistratura. Non spetta a me formulare giudizi. A me spetta il compito di far applicare le leggi e richiamarne tutti quanti al rispetto".

Del Rio - "L'autorità giudiziaria farà il suo corso e stabiliranno i giudici se la capitana ha davvero commesso un reato". Così Graziano Delrio del Pd ai microfoni di RaiNews 24 da Lampedusa. "Come sapete in caso di stato di necessità si possono anche violare le leggi - aggiunge -. Il capitano è responsabile dell'incolumità di tutte le persone che sono a bordo, va rispettata la sua scelta, come il percorso che farà la giustizia".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata