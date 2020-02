La morte in diretta di Mike Hughes, si schianta con il suo razzo fai da te. Il drammatico video

Il suo razzo artigianale si è schiantato al suolo pochi istanti dopo il decollo, per il pilota Mike Hughes non c'è stato nulla da fare. Da anni lo stuntman che da anni tentava con voli sperimentali di suffragare la sua convinzione che la terra fosse piatta. Le sue avventure e i suoi esperimenti sono terminati ieri, nella California del sud, in una zona desertica vicino a Barstow. In un drammatico video che avrebbe dovuto testimoniare l'ennesima prodezza del coraggioso, eccentrico personaggio, si vede il razzo con propulsione a vapore da lui stesso costruito perdere il paracadute necessario al rientro e quindi il razzo schiantarsi al suolo pochi istanti dopo. Già detentore di vari record di velocità e di salto nelle più bizzarre situazioni, Hughes - 64 anni - dal 2014 aveva dedicato la sua vita a tentare di dimostrare il suo fermo credo terrapiattista. Con lanci sperimentali sempre più alti, azzardari e spericolati intendeva fotografare la superficie della terra dall'alto e "senza trucchi". Il tragico video postato su YouTube ha fatto in breve il giro del mondo. Il primo a testimoniare lo schianto è stato il giornalista americano Justin Chapman, che ha caricato le immagini su Twitter

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

