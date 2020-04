La maestosità di Londra semideserta nei giorni del lockdown

Come tante altre capitale europee Londra è in lockdown e le strade, i luoghi simbolo e i parchi della città sono semideserti. Sparuti passanti su oxford Street, qualche padre con figli in bicicletta Green Park mentre si può ammirare meglio la maestosità di Trafalgar Square o Piccadilly Circus, della ruota panoramica del London Eye e degli edifici simbolo della democrazia più vecchia del mondo, come il Parlamento di Westminster.