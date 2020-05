La Grecia apre ai turisti italiani ma quarantena per chi arriva da regioni a rischio

La Grecia apre le frontiere ai turisti italiani a partire dal 15 giugno ma fino al 30 giugno chi arriva dalle regioni a rischio Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna dovrà sottoporsi al test e sarà obbligato comunque a una quarantena. In caso di test negativo, il visitatore si metterà in auto quarantena per 7 giorni. Con test positivo la quarantena sarà invece allungata a 14 giorni. La rabbia del governatore veneto Zaia: "Decisione allucinante, sappiano che non ci vedranno più". Atene considera a rischio anche Belgio, buona parte dell’Inghilterra e l’Olanda.