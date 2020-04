La Francia prolunga il lockdown fino all'11 maggio. Macron ammette falle nel sistema

La Francia prolunga il lockdown fino all’11 maggio prossimo. A dare l’annuncio è il presidente Emmanuel Macron in un messaggio alla nazione. "L'epidemia comincia a rallentare. I risultati ci sono. Gli ingressi in rianimazione diminuiscono. La speranza rinasce", ha dichiarato Macron che per la prima volta ha ammesso "falle" nel sistema per poi aggiungere: "Non eravamo abbastanza preparati".

Il leader francese ha sottolineato che la salute dei suoi cittadini resta l’obiettivo principale e che l’11 maggio "sarà l’inizio di una nuova tappa". A partire da quella data, ha detto Macron, "riapriremo progressivamente asili, scuole e università". Non sarà però un ritorno alla normalità improvviso ma graduale ha aggiunto il presidente francese che è sicuro di quale sarà il risultato di tali sforzi: "Finiremo per vincere ma abbiamo ancora diversi mesi da vivere assieme al Covid-19".

Nel suo discorso alla nazione il capo dell’Eliseo ha anche annunciato "un piano specifico" per i settori più colpiti dalla crisi del Covid-19, come turismo, hotel, ristorazione, cultura ed eventi e un pacchetto di aiuti "eccezionali per le famiglie in difficoltà con bambini a carico".

Infine, Macron ha voluto mandare un messaggio all’Europa e al mondo. "Da soli non vinceremo mai, perché oggi a Bergamo, Madrid, Bruxelles, Londra, Pechino, New York, Algeri o Dakar piangiamo i morti di uno stesso virus. Se il mondo si frammenta, è nostra responsabilità costruire nuove forme di solidarietà e di cooperazione", ha detto Macron che ha chiesto "maggiore indipendenza strategica per la nostra Europa".

