La Corea del Nord potrebbe preparare un nuovo lancio di un missile intercontinentale

Lo dice la Cnn. Immagini satellitari rivelerebbero attività nella struttura di Sanumdong in passato già usata a questi scopi

La Corea del Nord di Kim Jong-un potrebbe preparare un nuovo lancio di un missile intercontinentale. Secondo le fonti della Cnn, che riporta la notizia, le immagini satellitari scattate il 22 febbraio dalla società DigitalGlobe rivelano un aumento dell'attività in una struttura di Sanumdong, un sobborgo della capitale Pyongyang. Si tratta della stessa base in cui, ricorda la Cnn, già in passato la Corea del Nord ha assemblato alcuni dei suoi missili balistici intercontinentali.

Come si ricorderà la questione del blocco dell'attività nucleare e balistica era stata al centro del vertice di Hanoi tra Kim e Trump finito male. Gli Usa non sono stati disponibili a togliere almeno parzialmente le sanzioni economiche e la Corea del Nord, adesso, si sente lbera di riprendere la sua attività militare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata