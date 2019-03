L'europeista Caputova è la prima presidente donna della Slovacchia

L'avvocatessa anti-corruzione Zuzana Caputova diventerà la prima presidente donna della Slovacchia. L'attivista per l'ambiente, 45 anni, ha ottenuto il 58,40 per cento dei voti nelle elezioni di sabato, mentre il commissario europeo per l'Energia, Maros Sefcovic, si è attestato 41,59%. Lo ha fatto sapere l'Ufficio statistico slovacco. "Guardiamo a ciò che ci unisce, promuoviamo la cooperazione al di sopra degli interessi personali", ha detto la Caputova dopo la sua vittoria. E ha aggiunto che il risultato è stato un segnale che "si può vincere senza attaccare gli avversari". "Credo che questa tendenza verrà confermata anche nelle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni parlamentari slovacche del prossimo anno", ha sottolineato ancora la presidente slovacca in pectore.

