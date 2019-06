L'estrema destra tedesca candida Salvini al Nobel per la pace

Il partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD) ha candidato il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini per il premio Nobel per la pace. Lo ha annunciato Beatrix von Storch, deputata del partito, con una nota diffusa dall'AfD sul sito web. "Salvini, come ministro dell'Interno dell'Italia, ha reso un grande contributo alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa. Con la chiusura dei confini italiani, ha fermato con successo l'immigrazione illegale in Europa e l'industria del traffico di esseri umani, mostrando che politiche oneste e decisive sono possibili", ha affermato Von Storch. "Nessuno deve annegare nel Mediterraneo - ha proseguito l'esponente della formazione di destra - se l'industria dei profughi e le sue navi non hanno la possibilità di continuare i loro sporchi affari con la speranza di arrivare in Europa. Ho proposto Salvini per il premio Nobel per la pace per aver esemplificato una politica di successo di stabilità per l'Europa e per la salvezza di migliaia di vite, esempio che altri dovrebbero seguire".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata