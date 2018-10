Khashoggi, Trump ipotizza coinvolgimento di bin Salman. Atteso l'intervento del principe al forum di Riyad

Donald Trump ha ipotizzato per la prima volta che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (detto MBS) potesse quanto meno essere al corrente dell'operazione nell'ambito della quale lo scorso 2 ottobre il giornalista Jamal Khashoggi è stato ucciso nel consolato saudita a Istanbul. In un'intervista al Wall Street Journal (Wsj), alla domanda su un possibile coinvolgimento del principe Trump ha risposto così: "Beh, è il principe che lì gestisce di più le cose"; "lui gestisce le cose, quindi, se deve essere qualcuno, sarebbe lui". Il presidente Usa ha raccontato al giornale di avere chiesto a MBS dell'omicidio Khashoggi, ponendo domande ripetutamente "in un paio di modi diversi". "La mia prima domanda a lui è stata 'Sapeva qualcosa di questo in termini del piano iniziale'?", ha detto Trump, riferendo che il principe ha risposto di no. "Ho detto: 'Dove è cominciato?' E lui ha detto che è cominciato ai livelli più bassi". A quel punto il Wall Street Journal ha chiesto a Trump se abbia creduto ai no del principe: "Voglio crederci. Voglio veramente crederci", ha risposto il tycoon. Gli Stati Uniti, intanto, hanno avviato la revoca dei visti dei sauditi coinvolti nell'omicidio.

Sembra ancora molto difficile fare chiarezza su dinamica e mandanti, ma per il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, "l'efferato omicidio" sarebbe stato impensabile "senza il sostegno degli Stati Uniti". "Non penso che nessun Paese oserebbe fare una cosa del genere senza il sostegno degli Usa", ha dichiarato Rohani, parlando in Consiglio dei ministri.

Mentre molte figure istituzionali continuano ad esprimersi sul caso, è grande l'attesa per l'intervento di MBS, che parlerà oggi al forum internazionale sugli investimenti che si tiene a Riyad, la cosiddetta 'Davos del deserto' da lui fortemente voluta e che ha subìto numerose defezioni proprio a seguito dell'omicidio. .

Nonostante il clamore internazionale e le grandi assenze, gli organizzatori sauditi del Future Investment Initiative (FII) si sono sforzati di mostrare che gli affari continuano, così hanno annunciato il primo giorno 12 mega-progetti per un valore di oltre 50 miliardi di dollari, in particolare nei settori di petrolio, gas e infrastrutture. Il forum si concluderà giovedì.

