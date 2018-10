Khashoggi, per i media turchi è stato torturato e decapitato nel consolato di Istanbul

Il giornalista saudita Jamal Khashoggi sarebbe stato torturato, decapitato e fatto a pezzi all'interno del consolato saudita di Istanbul. Lo riporta il quotidiano turco Yeni Safak che racconta di essere entrato in possesso di una registrazione degli ultimi momenti di vita dell'editorialista del Washington Post. Secondo il quotidiano, Khashoggi è stato torturato nel corso dell'interrogatorio, nel quale gli sarebbero state amputate le dita da parte di agenti sauditi. In seguito sarebbe stato decapitato.

In uno degli audio, spiega il giornale, si sentirebbe il console saudita in Turchia, Mohammad al-Otaibi, che ieri ha fatto ritorno a Riyad, affermare: "Se vuoi vivere, stai zitto".

Nel frattempo il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è arrivato ad per un incontro le autorità turche sulla scomparsa del giornalista avvenuta il 2 ottobre scorso dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul. Pompeo, che martedì ha avuto colloqui in Arabia Saudita sul caso, è atterrato all'aeroporto di Esenboga, dove dovrebbe incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Secondo quanto affermato da Pompeo, le autorità saudite hanno promesso che nessuno verrà escluso dalle indagini. "Non hanno fatto nessuna eccezione per coloro che possono ritenere responsabili", ha assicurato il segretario di Stato, rispondendo a una domanda sulla possibilità che un membro della famiglia reale saudita possa essere chiamato a rispondere del suo coinvolgimento.

"Capiscono l'importanza di questo problema, sono determinati ad andare fino in fondo" nelle loro indagini, ha spiegato ancora il capo della diplomazia americana. "Vedremo tutti i risultati e abbiamo assunto l'impegno di mostrarli al mondo".



