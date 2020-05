Khashoggi, fidanzata: Nessuno ha diritto di perdonare gli assassini

di mrc

Torino, 22 mag. (LaPresse) - "Nessuno ha il diritto di perdonare gli assassini". Lo scrive su Twitter Hatice Cengiz, fidanzata del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia, nell'ottobre del 2018. Questa mattina il figlio dell'editorialista del Washington Post aveva pubblicato un tweet in cui annunciava il perdono del killer da parte della famiglia. "Non perdoneremo gli assassini né quelli che hanno ordinato l'omicidio", aggiunge Hatice Cengiz.

