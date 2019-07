Kenya, Silvia Romano viva almeno fino a Natale. Poi ceduta ad altro gruppo

Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya nel novembre del 2018, era viva almeno fino a Natale. Secondo quanto si apprende, dopo l'incontro di venerdì a Roma tra le autorità giudiziarie italiane e keniote, ci sarebbero elementi concreti per ritenere la giovane fosse in vita almeno fino al Natale scorso, e sarebbe poi stata ceduta dai sequestratori a un'altra banda. La conferma sarebbe arrivata, nei mesi scorsi, dalla testimonianza di due uomini arrestati, in Kenya, nell'ambito delle indagini. Nelle prossime settimane, si è deciso durante il vertice di oggi, una squadra del Ros tornerà a Nairobi per ulteriori verifiche.



