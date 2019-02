Kenya, italiano trovato morto lungo un fiume: stava facendo jogging

Un italiano, Renato Bettini, è stato trovato senza vita sulle rive del fiume Sabaki, non lontano da Malindi, in Kenya. Era uscito per fare jogging. Il cadavere dell'uomo presentava diverse ferite. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L'ambasciata italiana a Malindi, in collaborazione con la Farnesina, sta seguendo il caso con la massima attenzione e in stretto contatto con i familiari per prestare loro massima assistenza.

