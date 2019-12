Kenya, crolla palazzina di 6 piani a Nairobi

di mrc/mad

Milano, 6 dic. (LaPresse) - Una palazzina di sei piani è crollata a nel quartiere Tassia, nella divisione di Embakasi East, a Nairobi, in Kenya. Lo riportano i media locali specificando che si teme che decine di persone siano intrappolate sotto le macerie. Sono in corso operazioni di salvataggio da parte di residenti e autorità locali. Un numero non confermato di persone è stato evacuato in sicurezza e portato d'urgenza in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata