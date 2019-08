Kashmir, Trump si offre come mediatore: Situazione esplosiva

di scp

Washington (Usa), 20 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è proposto come mediatore per la "situazione esplosiva" in Kashmir, una regione montuosa tra India e Pakistan. "Il Kashmir è un posto molto complicato, ci sono gli indù e i musulmani e non direi che vanno d'accordo", ha detto Trump, "farò del mio meglio se posso servire come mediatore".

