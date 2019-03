Kashmir, problemi di pagamento: non parte l'elicottero per cercare Nardi

Ancora ferme le ricerche per ritrovare gli alpinisti dispersi sul Nanga Parbat in Kashmir, l'italiano Daniele Nardi e il britannico Tom Ballard. Non ha potuto volare l'elicottero che sarebbe dovuto partire da Skardu per il campo base del K2 e prelevare l'alpinista basco Alex Txikon e i suoi collaboratori che si sono resi disponibili a supportare l'operazione di soccorso sul Nanga Parbat. Il motivo è che l'agenzia privata Askari, che gestisce in concessione i voli degli elicotteri dell'esercito pakistano, ha richiesto il pagamento anticipato dell'importante somma necessaria per i trasferimenti di personale dal campo base del K2 al campo base del Nanga Parbat.

"Askari purtroppo accetta soltanto pagamenti anticipati e il deposito lasciato dagli alpinisti si è esaurito con le operazioni di ieri", si legge sul profilo Facebook di Daniele Nardi. "La famiglia di Daniele Nardi - si legge ancora nel post - si è resa immediatamente disponibile al pagamento dell'intera somma necessaria, ma i tempi tecnici e burocratici hanno di fatto impedito di poterlo fare in poche ore. L'Italia, tramite l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, ha pertanto provveduto concretamente e direttamente a gestire i pagamenti con l'Aviazione pakistana di quanto richiesto da Askari per il volo degli elicotteri in attesa dei rimborsi assicurativi. Purtroppo, il meteo è peggiorato e l'operazione di recupero di Alex Txikon dal campo base del K2 si dovrà effettuare domani mattina. Nel mentre, Ali Sadpara, con gli altri due alpinisti pakistani, è partito questa mattina a piedi dal campo base del Nanga Parbat ed è arrivato nei pressi di campo 1. Ora è di ritorno verso il campo base".

Daniele Nardi e Tom Ballard sono sul Nanga Parbat e da domenica pomeriggio non danno notizie, né con il telefono satellitare né alla radio collegata con il loro campo base dove sono presenti un ufficiale di collegamento e due cuochi. Da martedì mattina l'allerta è andata crescendo e si sono attivati tutti i sistemi in caso di intervento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata