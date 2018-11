La Turchia: "Jamal Khashoggi fatto a pezzi e sciolto nell'acido"

Lo ha detto Yasin Aktay, consigliere del presidente turco Erdogan. "Venne ucciso in un agguato premeditato appena entrato in ambasciata"

Gli assassini del giornalista saudita Jamal Khashoggi "si sono liberati del suo corpo scogliendolo" nell'acido, dopo averlo fatto a pezzi nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul un mese fa. Lo ha dichiarato Yasin Aktay, consigliere del presidente Recep Tayyip Erdogan, parlando a Hurriyet. La procura turca mercoledì ha confermato per la prima volta che il giornalista è stato strangolato non appena è entrato nella sede diplomatica, il 2 ottobre scorso, in un attacco pianificato, e che il suo cadavere è poi stato smembrano e fatto scomparire. "Ora vediamo che non solo è stato fatto a pezzi, si sono liberati del suo corpo sciogliendolo", ha affermato Aktay. L'affermazione fa eco alla dichiarazione di un funzionario turco al Washington Post, di cui Khashoggi era collaboratore, secondo cui le autorità stanno indagando sulla possibilità che i resti siano stati distrutti nell'acido.

"Secondo le nostre ultime informazioni, il motivo per cui hanno fatto a pezzi il corpo è che era più facile scioglierlo", ha detto Aktay. "Volevano assicurarsi che non restasse alcun segno del cadavere", ha proseguito. Il funzionario citato dal Washington Post ha detto che "prove biologiche" trovate nel giardino del consolato indicano che gli assalitori si sono liberati dei resti vicino a dove il giornalista è stato ucciso. Le autorità di Riyad hanno negato alla polizia turca il permesso di perquisire il pozzo nel giardino, ma le hanno consentito di prelevare acqua per analizzarla, secondo i media locali.

