Kenya, 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano. Si indaga sulla pista di al-Shabaab

Quattordici persone sono state arrestate in relazione al rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata a Chakama, in Kenya. Lo riferisce il quotidiano keniota Daily Nations, aggiungendo che i fermati sono sotto interrogatorio. Intanto proseguono le indagini sulla pista di al-Shabaab. "Gli aggressori avevano abiti di origine somala e parlavano in somalo", ha riferito un testimone citato dal sito Citizen Tv Kenya. Un'informazione che potrebbe avvalorare proprio questa tesi.

Gli assalitori, armati di mitragliatori, hanno fatto irruzione nell'orfanatrofio dove la giovane presta servizio come volontaria della onlus Africa Milele. L'unità di crisi della Farnesina si è immediatamente attivata e la procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di terrorismo.

Silvia, istruttrice di ginnastica acrobatica nella palestra Zero-Gravity di Milano, era partita una prima volta per il Kenya a luglio con la ong Orphans's Dreams, fondata l'anno scorso da Davide Ciarrapica. Laureata a febbraio in mediazione linguistica al Ciels, aveva avviato una raccolta fondi su Facebook per, come scrive lei stessa, "accogliere sempre più bambini che hanno bisogno di condizioni di vita dignitose e serenità". Ne aveva parlato anche con i vicini di casa, in quartiere Casoretto, dove tutti la descrivono come "educata, affezionata al suo amico a quattro zampe e gentile con tutti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata