Israele, vince Netanyahu: blocco di destra vicino a maggioranza

Elezioni: in corso lo spoglio. Il Likud al 29%. La coalizione del premier avrebbe 59 seggi sui 61 necessari per la maggioranza. Il primo ministro: "Il più grande successo della mia vita contro ogni previsione"

Alle elezioni parlamentari in Israele il Likud di Benjamin Netanyahu con lo spoglio in corso ottiene il 29,%, come scrive il Jerusalem Post, con 36 seggi previsti, in vantaggio su Bianco e Blu di Benny Gantz, fermo al 23% con 28 seggi. La Lista dei partiti arabi è terza al 12 % La coalizione del premier avrebbe 59 seggi: per la maggioranza ne servono 61. Il premier uscente si dichiara vincitore e dice: "E' il più grande successo della mia vita, contro ogni previsione". Netanyahu poi fa sapere che formerà un governo "nazionalista".

