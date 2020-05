Israele, Ue: In caso di annessione Cisgiordania agiremo

di lcl

Milano, 11 mag. (LaPresse) - Come abbiamo già ribadito più volte "l'annessione" da parte di Israele dei territori occupati della Cisgiordania "non è in linea con il diritto internazionale" e se Israele andrà avanti "agiremo di conseguenza". Lo ha detto in conferenza stampa Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata