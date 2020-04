Israele, premier palestinese Shtayyeh contro 'governo di annessione'

di mrc/lrs

Torino, 20 apr. (LaPresse) - "La formazione di un governo di annessione israeliano significa porre fine alla soluzione dei due stati e lo smantellamento dei diritti del popolo palestinese, stabiliti dal diritto e dalle risoluzioni internazionali". Lo scrive su Twitter il primo ministro palestinese, Mohammad Shtayyeh, in merito all'accordo raggiunto tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz per il nuovo governo israeliano. "Aspettiamo la posizione del presidente Mahmoud Abbas in merito a una prevista dichiarazione di annessione israeliana che ci porterà a una nuova direzione nella lotta con l'occupazione", aggiunge.

