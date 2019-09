Israele, Onu: Annessione Valle Giordano senza effetto legale internazionale

di scp

New York (New York, Usa), 10 set. (LaPresse/AFP) - Le Nazioni Unite hanno avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che il suo piano di annettere la Valle del Giordano nella Cisgiordania occupata se rieletto non avrebbe "effetti giuridici internazionali". "La posizione del segretario generale è sempre stata chiara: le azioni unilaterali non sono utili nel processo di pace", ha detto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric, "qualsiasi decisione israeliana di imporre leggi, giurisdizioni e amministrazione nella Cisgiordania occupata non ha alcun effetto legale internazionale". "Tale prospettiva sarebbe devastante per il potenziale di rilancio dei negoziati, della pace regionale e dell'essenza stessa di una soluzione a due Stati", ha aggiunto il portavoce.

