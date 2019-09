Israele, Netanyahu propone a Gantz un governo di unità

di scp

Gerusalemme, 19 set. (LaPresse/AFP) - Il primo ministro israeliano uscente Benjamin Netanyahu ha invitato il suo principale sfidante Benny Gantz a formare un governo di unità. "Durante le elezioni mi sono appellato per un governo di destra", ha affermato Netanyahu in un videomessaggio, "ma sfortunatamente i risultati delle elezioni mostrano che ciò non è possibile". Netanyahu chiede perciò a Gantz di formare un "governo di ampia unità oggi".

